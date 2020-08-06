В Тульской области более 3% заболевших коронавирусом пациентов скончались

В Тульской области более 3,07% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу.

Согласно расчетам Проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), это один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди регионов ЦФО.

Средний показатель смертности среди регионов ЦФО — 1,33%; по России — 1,68%. Общий показатель смертности по ЦФО — 1,45%. Наибольший показатель смертности от коронавируса в ЦФО зафиксирован в Тверской области (3,21%), наименьший — в Брянской (0,46%).

В Тульской области более 13% на данный момент продолжают лечение. Всего в России порядка 21% выявленных заболевших продолжают лечение.

Ранее мы писали, что в регионе сокращается количество новых случаев коронавируса, поэтому началось свертывание инфекционных госпиталей.