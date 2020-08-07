Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки количество инфицированных COVID-19 практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.В Москве, Республике Тыве, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Забайкалье за сутки зафиксировали рост 0,3 процента.

Всего за последние сутки во всех 85 российских регионах выявили 5267 больных. Выздоровел 7331 человек, 116 скончались.

Накануне сообщалось о 5204 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 871 894 заразившихся коронавирусом (темпы прироста — 0,6 процента), из них почти 14,5 тысячи умерли, 669 тысяч вылечились.