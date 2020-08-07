С 1 сентября в Тульской области открываются театры

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ о новых послаблениях ограничительных мер.

Согласно изменениям, с 1 сентября 2020 года разрешается проведение культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, цирковых представлений и концертов.

Театры и цирки могут возобновить работу только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

Однако, до 17 августа продлены некоторые ограничительные меры. Под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций. В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим.

Напомним, с 1 августа в Тульской области была разрешена работа кинотеатров.