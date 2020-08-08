Тульские врачи получили 41 новый автомобиль медпомощи

.​ Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник 41 автомобиль​ медработникам амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов районных больниц и Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

«Сегодня мы многое делаем, чтобы обеспечить медицинские организации всем необходимым. Оборудованием, лекарствами и, конечно, транспортом. Уже не первый год проводим системную работу по обновлению автопарка Центра медицины катастроф. Это серьёзное подспорье для врачей и фельдшеров амбулаторий, ФАПов. Обновление автопарка особенно актуально в нынешней непростой ситуации. Уверен, что новые машины помогут вам быстрее добираться к пациентам. А скорость в вашей профессии – это спасённые жизни. Вы знаете это как никто», – обратился к медикам Дюмин.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк​ сообщил, что 17 автомобилей Lada приобретены для больниц Белевского, Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Одоевского, Плавского, Узловского, Ясногорского районов и городских округов Алексин и Ефремов.​ «Их получат врачи и фельдшеры, обслуживающие до 10 деревень и до трех тысяч жителей. Расстояние от некоторых фельдшерско-акушерских пунктов до районной больницы составляет 45 километров», – привели в пресс-службе слова министра.

Центр медицины катастроф получил 24 реанимобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. На линию автомобили выйдут в течение недели. Машины будут направлены на подстанции в Туле и в 10 районных центрах.Благодаря закупке новых машин, возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет. До этого самыми старыми были машины, выпущенные в 2012 году.