Попова назвала регионы с наибольшей долей людей с антителами к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшая доля людей с антителами к коронавирусу зафиксирована в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской области.

По ее словам, ведомство продолжает серологические исследования на COVID-19, они проведены уже в 26 субъектах.

«Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных... — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% и Республика Татарстан — 31,5%», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.