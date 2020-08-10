В Тульской области более 577 человек на 100 тысяч болеет коронавирусом

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России (ИЦК), в Тульской области на 100 тысяч человек приходится 577,2 выявленных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 14,8 человек (в начале прошлой недели он находился на отметке 562,4 человек на 100 тысяч).

Данный показатель выше среднего по ЦФО (без Москвы — 570,8 выявленных на 100 тыс.) Средний показатель по России — 607,9 выявленных на 100 тыс.)

Наибольший показатель выявленных случаев на 100 тысяч населения средитрегионов ЦФО (без учета Москвы и Подмосковья) зафиксирован в Орловской области — 801 человек на 100 тыс. Регионом с наименьшим показателем среди регионов ЦФО является Тверская область — 377,7 человек на 100 тысяч.