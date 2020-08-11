Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19

Около 130 тысяч туристов посетили Тульскую область после отмены в конце июня введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, что на четверть больше, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Вопрос развития туризма обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве."Туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако, вместе с поэтапным снятием ограничений возрос спрос на путешествия внутри страны", – цитируют в правительстве главу региона Алексея Дюмина.

С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч. Традиционно популярностью пользуются Тульский кремль, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле».