Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19

Около 130 тысяч туристов посетили Тульскую область после отмены в конце июня введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, что на четверть больше, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Вопрос развития туризма обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве."Туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако, вместе с поэтапным снятием ограничений возрос спрос на путешествия внутри страны", – цитируют в правительстве главу региона Алексея Дюмина.
С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч. Традиционно популярностью пользуются Тульский кремль, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле».
«В Тульской области уже есть знаковые туристические места. Однако задача, стоящая перед регионом, не только поддерживать созданное, но и развивать перспективные территории, куда захотят приезжать туристы. При комплексном подходе в развитии таких территорий мы сможем вывести туризм в области на качественно новый уровень», – сказал Алексей Дюмин.Одна из таких территорий – природно-антропогенный рекреационный комплекс Романцевские горы, который за выходные посещают до 15 тысяч человек. Романцевские горы – это бывшие шахты, где сформировался необычный для Центральной России гористый пейзаж, сочетающий «пустынный» рельеф, изрезанные трещинами склоны, озера невероятных оттенков. Местность обладает благоприятными условиями для организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Территория, получившая широкую известность в интернет-пространстве, вошла в топ-10 необычных мест для отдыха в России по версии РБК. Год назад Романцевским горам был присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения. По словам губернатора, найден потенциальный инвестор для развития объекта.