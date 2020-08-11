Плановые отключения воды в Пролетарском районе Тулы: список адресов на сегодня

АО «Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах на Медвенско-Осетровском водозаборе, в связи с чем будет временно приостановлена подача холодного водоснабжения с 8.00 5 августа до 8.00 6 августа.

На это время будет временно прекращена подача воды в Пролетарском территориальном округе МО город Тула, в том числе в Венев монастырь, д. Анишино ул. Новая, с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-з Новомедвенский, мкрн Рублево-Медвенский, п. Комарки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Работы связаны с подготовкой водозабора к работе в зимних условиях 2020—2021.

Для жителей Пролетарского округа будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 08.00 до 20.00:

1. ул. Степанова, 29 (киоск 5);

2. ул. Марата, 24 б (киоск 4);

3. ул. Кирова, 14 (киоск 62);

4. ул. Кирова, 32 (киоск 66):

5. ул. Кутузова, 15 (киоск 57);

6. ул. Металлургов, 60 (киоск 64);

7. ул. Металлургов, 1б (киоск 3).

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00:

Выдача питьевой воды из машины ««Губернский колодезь» с 08.00 до 20.00: