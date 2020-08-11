В Тульской области почти 85% пациентов выздоровели от коронавируса

Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Так, в Тульской области порядка 84,5% пациентов вылечились от коронавируса.

Этот показатель выше среднего показателя по ЦФО (82%). Средний показатель выздоровевших по России равен 78%. Наименьший показатель выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО отмечен в Костромской области (71%), наибольший — в Рязанской и Владимирской областях (по 90%).

Напомним, в Тульской области более 12% на данный момент лечатся в больницах или дома. Всего в России более 20% выявленных заболевших продолжают лечение.