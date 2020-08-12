Банк России выпустил памятную монету в честь 500-летия Тульского кремля

Банк России по инициативе правительства Тульской области выпустил памятную серебряную монету в честь 500-летия Тульского кремля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«500-летие Тульского кремля – знаменательное событие не только для Тульского края, но и для всей страны. Монета в честь 500-летия кремля станет достойным символом как славной истории Тульского края, так и памятных дней празднования юбилея», – отметила заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова.
Монета номиналом 3 рубля поступит в обращение с 12 августа, тираж составит 3 тысячи штук. Для ее изготовления используется серебро 925-й пробы. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, на обратной – Тульского кремля на фоне панорамы города, выполненной в технике лазерного матирования.