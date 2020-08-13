Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Сегодня, 12 августа, в Туле полицейские продолжили мероприятия по проверке соблюдения действующих ограничений.

Так, рейд Госавтоинспекции, ППС и участковых августа состоялся в районе Московского вокзала. Правоохранители проверяли наличие маски у водителей и пассажиров общественного и коммерческого транспорта.

Отметим, что туляки спокойно воспринимали рекомендации стражей порядка и без разговоров выполняли их.

Напомним, защитные средства, необходимо носить на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.

В случае отказа надеть маску или из-за отсутствия защитного средства на туляков могут составить протоколы. 

Штраф за нарушение – от 1 до 30 тысяч рублей.

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

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