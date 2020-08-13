Тульские полицейские продолжают «масочные» рейды

Сегодня, 12 августа, в Туле полицейские продолжили мероприятия по проверке соблюдения действующих ограничений.

Так, рейд Госавтоинспекции, ППС и участковых августа состоялся в районе Московского вокзала. Правоохранители проверяли наличие маски у водителей и пассажиров общественного и коммерческого транспорта.

Отметим, что туляки спокойно воспринимали рекомендации стражей порядка и без разговоров выполняли их.

Напомним, защитные средства, необходимо носить на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.

В случае отказа надеть маску или из-за отсутствия защитного средства на туляков могут составить протоколы.

Штраф за нарушение – от 1 до 30 тысяч рублей.