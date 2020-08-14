В Тульской области самый высокий показатель смертности от коронавируса среди регионов ЦФО

Согласно расчетам Проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), в Тульской области 3,29% случаев коронавируса привели к летальному исходу. Это самый высокий показатель среди регионов ЦФО.

Средний показатель смертности по ЦФО (без учета Москвы) — 1,73%; по России — 1,69%. Наибольший показатель смертности от коронавируса в ЦФО также зафиксирован в Тверской области (3,29%), наименьший — в Брянской (0,45%).

Напомним, в Тульской почти 12% на данный момент продолжают лечение. Всего в России порядка 19% выявленных заболевших продолжают лечение.