В Веневе к 500-летию Тульского кремля благоустроят Красную площадь

Красную площадь в историческом центре Венева благоустроят в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Планируется обустроить единое всесезонное культурно-туристическое пространство, в которое войдут зона гостеприимства, многофункциональные павильоны для городских мероприятий и ежедневного досуга горожан и гостей, зона детского творчества, рекреационная зона с уличной мебелью и детской игровой площадкой.

Также на площади появится памятная стела «Венев – город Большой засечной черты». Будут созданы многофункциональные парковые павильоны, амфитеатр, системы освещения, видеонаблюдения, ландшафтное озеленение.На сегодняшний день выполнены работы по устройству двух детских площадок, установлены опоры освещения, частично уложен рулонный газон и элементы пешеходных дорожек.

Масштабные работы затронули и Николаевскую колокольню – главную достопримечательность Венева, являющуюся уникальным памятником культуры и самым высоким религиозным сооружением в регионе. Реставрационные работы ведутся с 2016 года за счет федеральных средств.