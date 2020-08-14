АО «Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтно — восстановительных работ, 13 августа по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды.
В зону отключения попали:
— с 09.00 до 17.00 в д. Харино, из-за ремонта на Ленинском РЭС;
— с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Луначарского д.д. 61, 63, 65, 67, 67а, 63д, ул. Курковая д. 9, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Арсенальная д. 7.
— с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Бондаренко д.д. 33, 35, 37, 12, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Бондаренко д. 33.
— с 09-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Красноармейский пр-т д.д. 5, 6, 3, 3а, ул Ленина д.д. 15, 22, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Касноармейский п-т д.5.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Плановые отключения воды в Туле: список адресов
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтно — восстановительных работ, 13 августа по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды.