Рыбоперерабатывающий завод открылся под Тулой

Дальневосточная компания «Доброфлот» открыла под Тулой завод по производству рыбного филе мощностью до 8,5 тонн продукции в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

В среду производственные линии предприятия посетил губернатор региона Алексей Дюмин."Для Тульской области агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики. Его развитию мы уделяем повышенное внимание. Сегодня мы находимся на бывшем Хомяковском хладокомбинате. Эта площадка долго простаивала, но сейчас производство удалось возобновить благодаря дальневосточной компании «Доброфлот». Это одна из ведущих рыболовных компаний страны", — отметил Дюмин.

В 2018 году компания приобрела «Хомяковский хладокомбинат» (рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад), который находился в аварийном состоянии. В том же году «Доброфлот» приступил к восстановлению предприятия. На сегодня эта работа завершена, общий объем инвестиций компании составил порядка 250 миллионов рублей. Завод запущен на полную мощность и выпускает полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.​"Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тысяч тонн рыбной продукции в год. Завод обеспечивает работой более 200 местных жителей. Комплекс оснащен самым современным оборудованием. Завод в Тульской области не имеет аналогов по степени автоматизации производства среди рыбоперерабатывающих заводов в России. В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом в Хомяково, поставляется на экспорт в страны Северной Америки. А с сентября начнутся поставки в страны Западной Европы. В планах компании к 2023 году увеличить долю экспорта до 60%", — сказал собеседник агентства.