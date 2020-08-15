За сутки на жителей Тульской области составили почти полторы сотни протоколов за нарушение «масочного режима»

По данным УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки полицией было составлено 134 протокола за отсутствие у граждан масок. В регионе, напомним, по-прежнему действует «масочный режим». Средства защиты необходимо носить в помещениях, транспорте и на остановках.

Большинство нарушений выявлено в супермаркетах и магазинах – 87 и на остановках – 25. 8 нарушителей ехали в общественном транспорте, еще 14 находились в «иных объектах», в том числе, в медицинских организациях.

За нарушение «масочного режима» гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Заметим, ранее мы сообщали, что ежедневно полицейскими фиксировалось порядка 50 нарушений. На прошлой неделе начальник тульского УМВД Сергей Галкин поручил усилить контроль за соблюдением ограничений.

«Масочный режим» будет действовать в регионе до зимы.