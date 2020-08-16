Российские трековики возобновили сезон стартами в Санкт-Петербурге

Первые официальные российские соревнования по велоспорту на треке после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, стартовали в Санкт-Петербурге.

27 — 31 июля на велодроме «Локосфинкс» проводится Кубок России.

"Это наши первые официальные соревнования после вынужденного перерыва из-за коронавируса. В основном на этом старте выступят гонщики из Санкт-Петербурга и те спортсмены, которые находятся там на сборе, в частности туляки", — сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.