Российские трековики возобновили сезон стартами в Санкт-Петербурге

Первые официальные российские соревнования по велоспорту на треке после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, стартовали в Санкт-Петербурге.
27 — 31 июля на велодроме «Локосфинкс» проводится Кубок России.
"Это наши первые официальные соревнования после вынужденного перерыва из-за коронавируса. В основном на этом старте выступят гонщики из Санкт-Петербурга и те спортсмены, которые находятся там на сборе, в частности туляки", — сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.
Ранее на сборе в Омске и на прошлой неделе в Санкт-Петербурге проводились тестовые старты. Лидеры спринтерской команды сборной России Анастасия Войнова и Денис Дмитриев тренируются в Москве, Дарья Шмелева проводит сбор в Тульской области.