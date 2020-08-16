В Туле на улице Революции ведутся восстановительные работы на месте провала грунта

В Туле на пересечении улиц Революции и Дмитрия Ульянова на проезжей части провалился асфальт из-за повреждения канализационного коллектора диаметром 500 мм.

На место событий приехали глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, его профильные заместители, АО «Тулагорводоканал», оперативные службы города. В ходе совещания определили порядок выполнения ремонтных работ.

На разрушенном участке дороги по ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева ограничено движение транспорта.

В настоящее время АО «Тулагорводоканал» проводит ремонтные работы на поврежденном канализационном коллекторе. Работы планируется выполнить без отключения систем водоснабжения и канализации.

На данный момент трубу вскрыли, обнаружили место порыва, вскоре специалисты приступят к установке новых вставок, сообщает пресс-служба администрации города.

Ситуация находится под контролем главы администрации Тулы.