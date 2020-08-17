В Тульской области продлили ограничения по COVID-19

Власти Тульской области продлили до 31 августа ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник правительство региона.

Соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внес губернатор Алексей Дюмин."Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа. Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным облправительства, с 20 августа могут возобновить свою работу батутные центры и квест-комнаты. Произойдет это при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора.