В Тульской области с начала пандемии 170 полицейских заболели коронавирусом

На оперативном совещании заместитель начальника УМВД России по Тульской области Роман Корсаков озвучил статистику заболеваемости среди сотрудников правоохранительных органов. Так, с начала пандемии заболели 170 полицейских. 11 человек еще продолжают лечение.

Также Корсаков рассказал о работе полиции по контролю за соблюдением ограничений. Так, правоохранителями составлено уже более шести с половиной тысяч протоколов. В основном, речь идет о нарушении «масочного режима». Около половины материалов суды уже рассмотрели. На граждан наложены штрафы на сумму более 8 миллионов рублей.

В августе полицейские начали более интенсивную работу в этом направлении. С начала месяца составлено уже 1299 протоколов. Чаще всего туляки нарушают «масочный режим» в магазинах, на остановках и в общественном транспорте.

Отметим, что всего в регионе продолжают лечение более 1000 человек.