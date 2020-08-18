ПСБ поможет построить площадки для уличного баскетбола на Ставрополье

ПСБ окажет содействие в строительстве на Ставрополье площадок для уличного баскетбола в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской федерации баскетбола; этот вопрос обсудили на рабочей встрече губернатор края Владимир Владимиров и директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, сообщает пресс-служба банка.

Как отмечалось на встрече, по уровню оснащенности площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные мероприятия ФИБА 3Х3, чемпионаты, кубки и первенства России 3Х3, региональные отборы на кубок и первенство, спартакиады учащихся. Также площадки подходят для подготовки и сдачи норм ГТО. В Ставрополе предполагается возведение Центра уличного баскетбола 3Х3."Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально «со двора». Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Строительство таких площадок повысит доступность спортивной инфраструктуры в регионе, привлечет внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодежи. Поэтому мы с радостью приняли предложение губернатора Ставрополья поддержать развитие этого вида спорта в крае вместе с РФБ", – приводятся в сообщении слова Бегунца.