В Тульской области выздоровели 85% заболевших COVID-19

Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов с COVID-19 выздоровели. В Тульской области таких оказалось порядка 85%.

Данный показатель выше среднего по ЦФО, который составляет 82,8%. Средний показатель выздоровевших в России — 80%.

Больше всего выздоровевших среди регионов ЦФО зафиксировано в Ярославской и Рязанской областях — по 89%; меньше всего — в Костромской области (68,2%).

В Тульской области в настоящий момент почти 12% заболевших лечатся в больницах или дома.