Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки (0,2%) в Подмосковье, Смоленской области, Еврейской автономной области, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,2%, 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область 0,3%», — говорится в сообщении.Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкессии, Рязанской области, Курской области, Марий Эл, Владимирской области, Липецкой области и Ленинградской области.