Плановые отключение воды в Туле: список адресов

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтно — восстановительных работ, 18 августа по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды.

Сегодня с 9:30 до окончания работ холодная вода будет отключена по следующим адресам:

Ул. Свободы, д. 59, д. 55, д. 58а и д. 60

Ул. Первомайская, д. 12, д. 14а

Ул. Ф. Энгельса, д. 50б

Вода будет отключена в связи с ремонтно-восстановительными работами по адресу ул. Первомайская – Свободы.

Также сегодня с 10 утра из-за проведения ремонтно-восстановительных работ по адресу ул. 1 пр-д Металлургов, д. 5а, будет отключена холодная вода по адресу ул. 1 пр-д Металлургов, д. 3, 5, 5а, 7.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.