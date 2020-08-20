В парке «Патриот» в Алабино открылся туристический центр Тульской области

Тульская область представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Тульская область стала первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в «Патриоте». Это стало возможным благодаря губернатору Алексею Дюмину", – сказал собеседник агентства.

В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади гостям парка рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, о предстоящем праздновании 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

«Это уникальная туристическая площадка проходимостью порядка 15 тысяч человек в день. Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов», – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.Более 20 региональных производителей и фермеров представили на ярмарке свою продукцию. Это не только традиционные бренды региона — тульские пряники и белевская пастила, но и сыры, оленина, икра, осетр, мясная продукция и напитки. Тульские хозяйства привезли на ярмарку, которая проходила в Яблочный спас, более 10 тонн яблок. Гости могли попробовать чай из настоящего жарового самовара. Специально для праздника была приготовлена самая большая в России шарлотка, ширина которой 2,5 метра, а длина — 7,2 метра. Вес ее составил 320 килограммов.