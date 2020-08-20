Тульская область на втором месте в ЦФО по показателям летальности от коронавируса

Согласно расчетам Проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), в Тульской области к летальному исходу привели 3,37% случаев коронавируса. Регион занимает второе место в ЦФО по показателям летальности. Наибольший показатель смертности от коронавируса в ЦФО зафиксирован в Тверской области (3,40%), наименьший – в Брянской (0,44%).

Средний показатель смертности по ЦФО (без учета Москвы) составляет 1,4%; по России — 1,71%.

Напомним, в Тульской области почти 11% заболевших коронавирусом на данный момент продолжают лечение. Всего в стране порядка 18% выявленных заболевших продолжают лечение.