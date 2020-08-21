Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

Подкасты — Радио SputnikБез пряника и самовара: 8 вещей, которые можно сделать в Туле и вокруг нееВчера, 12:33Пастила, запеченные яблоки, история любви поэта и луговые травы с запахом меда. Скорее всего, именно такие впечатления и вкусы вы привезете из Тульской области, если отправитесь туда в августе. Например, чтобы провести выходные. Два часа на машине или «Ласточкой» от Курского вокзала Москвы – Тула рядом.

«Ясная Поляна», «Поленово» и «Куликово поле» – три самые популярные причины для поездки туристов в Тульскую область. А среди подарков для друзей после такого путешествия наверняка окажутся пряники или самовар. Но что еще делать в Туле? Мы собрали 8 приятных идей для уик-энда в городе и окрестностях.

1. Посидеть на лавочке в Тульском Кремле. В этом году он отмечает 500-летие. Настоящая боевая крепость, которая более ста лет защищала очень опасную и коварную южную границу страны. С тех пор прошел не один век. Сегодня Кремль почистился и готов принять любителей селфи: свежая штукатурка, закат за стеной, ровные газоны. Территория маленькая, можно прогуляться ближе к вечеру – Кремль открыт до полуночи, хотя в храмы после заката вы, конечно, уже не попадете.

Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

2. Оценить Казанскую набережную. Туда можно попасть прямо из Кремля. Еще три года назад на ее месте был пустырь. Город взялся за дело и пригласил московского архитектора Олега Шапиро – теперь в Туле есть свой аналог парка «Зарядье». Дорожки, аккуратные деревья, качели, кафе. Рядом – пространство «Искра». Мини-квартал из ресторанов и кафе. Цены умеренные, настроение радостное, с огоньками. Вечером почти все места заняты, лучше бронировать.

3. Отправиться назад в СССР. Почти все названия улиц в городе сохранились советские: в 90-е годы Тула входила в так называемый «красный пояс» России, здесь голосовали за коммунистов. Поэтому что-то переименовывать не спешили. Так и остались без изменений проспект Ленина, улица Советская, улица Первомайская. В самом центре Тулы – традиционный памятник Ленину: стоит высокий Ильич и смотрит на храм, который ровно напротив.

Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

4. Купить Белевскую пастилу. За пастилой можно отправиться в сам Белев – это час езды на машине из Тулы по пустынной и живописной дороге. Говорят, что пастилу там делают все, от бабушек дома до нескольких фабрик. Если повезет, можно попасть в одну из них на экскурсию. Да, пастилу делают вручную. Сначала яблоки запекают и превращают в пюре. Потом в чане смешивают с сухим белком огромным миксеров. Разливают в специальные длинные формы и увозят в духовой шкаф – это отдельная огромная комната. Склеивают получившиеся пласты в буханки, оставляют на три дня и вручную делят на порции. Готово.

5. Погулять по Белеву и погрустить. Когда-то Белев был городом церквей и богатых купцов. Но разглядеть в нем тот кипящий жизнью и торговлей городок, сегодня очень сложно. Много старых пустующих домов с выбитыми окнами, церкви красуются обнаженными кирпичными стенами и пустыми каркасами купола. Летом ощущение заброшенности спасают цветочные палисадники и пышная листва столетних деревьев. А еще энтузиазм местных краеведов, которые помогут увидеть в забытых постройках когда-то прекрасные дома и расскажут истории людей, которые в них жили. Вот, например, дом князя Львова – он построил его для редких встреч с женщиной, которую очень любил. Но самые любимые рассказы связаны с поэтом Василием Жуковским.

Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

6. Уехать из города в поля. Усадьба Жуковского находится в селе Мишенское, это рядом с Белевым. Вернее, находилась. Самого дома, где родился Василий Андреевич Жуковский, давно нет, он был разрушен во время войны. На его месте построили сельский клуб, потом и его забросили. Пару лет назад здание восстановили и обновили – теперь встречают гостей. Радушно встречают. Если заранее предупредить о приезде, то вас прокатят на повозке, пригласят на кухню и покажут, как запечь яблоки с медом, дадут перо с чернильницей и обучат каллиграфии, покажут, как плести белевское кружево и крутить прялку. И обязательно отведут в кабинет поэта, где расскажут историю любви Жуковского и племянницы Маши, которая так никогда и не вышла за него замуж. Что нужно сделать обязательно – это прогуляться по старому яблоневому саду и дойти до небольшой смотровой площадки: оттуда открывается вид на поле и луг. Тихий и прекрасный вид. Если приехать в августе, то вокруг будут цвести все возможные луговые цветы и травы с медовым ароматом.

Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

7. Залезть на колокольню Спасо-Преображенского монастыря. Он находится в самом Белеве. Восстановлен, действует, и, если повезет, вам разрешат подняться на колокольню по старым высоким ступеням и винтовой узкой лестнице и позвонить в колокола. Монастырь стоит на берегу Оки, с хорошим обзором вокруг – осенью 1941-го его заняли немцы, просидели три месяца, гильзы от пулемета находят до сих пор. Лучше всего вид на монастырь открывается с другой стороны поля, по дороге в Свято-Введенский Макарьевский Жабынский монастырь. Это где-то полчаса езды от Белева. На небольшой горке напротив этого монастыря – источник. На территории – пруд, поле со свеклой и капустой и яблоневый сад. Вечером тихо и спокойно.

8. Подняться по настоящей чугунной лестнице из прошлого века. По дороге из Белева в Тулу можно заехать в Дубну и зайти в усадьбу Мосоловых. Когда-то здесь был чугунно-плавильный завод, напротив которого промышленник Петр Мосолов построил усадьбу и разбил пруд. История дома как учебник истории России – после революции в нем был детский дом, детский сад, затем жилой многоквартирный дом, каким он и оставался еще несколько лет назад. Город его выкупил, расселил, отреставрировал – и теперь в усадьбе музей, отделение местного загса, ресторан и мини-гостиница. И старая чугунная лестница на второй этаж – ей чудом удалось пережить и коммунистов, и Перестройку. Хороший делали когда-то чугун.В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.
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