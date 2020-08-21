Яблочная пастила с малиной: 8 идей для выходного дня в Туле и вокруг нее

Подкасты — Радио SputnikБез пряника и самовара: 8 вещей, которые можно сделать в Туле и вокруг нееВчера, 12:33Пастила, запеченные яблоки, история любви поэта и луговые травы с запахом меда. Скорее всего, именно такие впечатления и вкусы вы привезете из Тульской области, если отправитесь туда в августе. Например, чтобы провести выходные. Два часа на машине или «Ласточкой» от Курского вокзала Москвы – Тула рядом.

«Ясная Поляна», «Поленово» и «Куликово поле» – три самые популярные причины для поездки туристов в Тульскую область. А среди подарков для друзей после такого путешествия наверняка окажутся пряники или самовар. Но что еще делать в Туле? Мы собрали 8 приятных идей для уик-энда в городе и окрестностях.

1. Посидеть на лавочке в Тульском Кремле. В этом году он отмечает 500-летие. Настоящая боевая крепость, которая более ста лет защищала очень опасную и коварную южную границу страны. С тех пор прошел не один век. Сегодня Кремль почистился и готов принять любителей селфи: свежая штукатурка, закат за стеной, ровные газоны. Территория маленькая, можно прогуляться ближе к вечеру – Кремль открыт до полуночи, хотя в храмы после заката вы, конечно, уже не попадете.

2. Оценить Казанскую набережную. Туда можно попасть прямо из Кремля. Еще три года назад на ее месте был пустырь. Город взялся за дело и пригласил московского архитектора Олега Шапиро – теперь в Туле есть свой аналог парка «Зарядье». Дорожки, аккуратные деревья, качели, кафе. Рядом – пространство «Искра». Мини-квартал из ресторанов и кафе. Цены умеренные, настроение радостное, с огоньками. Вечером почти все места заняты, лучше бронировать.

3. Отправиться назад в СССР. Почти все названия улиц в городе сохранились советские: в 90-е годы Тула входила в так называемый «красный пояс» России, здесь голосовали за коммунистов. Поэтому что-то переименовывать не спешили. Так и остались без изменений проспект Ленина, улица Советская, улица Первомайская. В самом центре Тулы – традиционный памятник Ленину: стоит высокий Ильич и смотрит на храм, который ровно напротив.

4. Купить Белевскую пастилу. За пастилой можно отправиться в сам Белев – это час езды на машине из Тулы по пустынной и живописной дороге. Говорят, что пастилу там делают все, от бабушек дома до нескольких фабрик. Если повезет, можно попасть в одну из них на экскурсию. Да, пастилу делают вручную. Сначала яблоки запекают и превращают в пюре. Потом в чане смешивают с сухим белком огромным миксеров. Разливают в специальные длинные формы и увозят в духовой шкаф – это отдельная огромная комната. Склеивают получившиеся пласты в буханки, оставляют на три дня и вручную делят на порции. Готово.

5. Погулять по Белеву и погрустить. Когда-то Белев был городом церквей и богатых купцов. Но разглядеть в нем тот кипящий жизнью и торговлей городок, сегодня очень сложно. Много старых пустующих домов с выбитыми окнами, церкви красуются обнаженными кирпичными стенами и пустыми каркасами купола. Летом ощущение заброшенности спасают цветочные палисадники и пышная листва столетних деревьев. А еще энтузиазм местных краеведов, которые помогут увидеть в забытых постройках когда-то прекрасные дома и расскажут истории людей, которые в них жили. Вот, например, дом князя Львова – он построил его для редких встреч с женщиной, которую очень любил. Но самые любимые рассказы связаны с поэтом Василием Жуковским.

6. Уехать из города в поля. Усадьба Жуковского находится в селе Мишенское, это рядом с Белевым. Вернее, находилась. Самого дома, где родился Василий Андреевич Жуковский, давно нет, он был разрушен во время войны. На его месте построили сельский клуб, потом и его забросили. Пару лет назад здание восстановили и обновили – теперь встречают гостей. Радушно встречают. Если заранее предупредить о приезде, то вас прокатят на повозке, пригласят на кухню и покажут, как запечь яблоки с медом, дадут перо с чернильницей и обучат каллиграфии, покажут, как плести белевское кружево и крутить прялку. И обязательно отведут в кабинет поэта, где расскажут историю любви Жуковского и племянницы Маши, которая так никогда и не вышла за него замуж. Что нужно сделать обязательно – это прогуляться по старому яблоневому саду и дойти до небольшой смотровой площадки: оттуда открывается вид на поле и луг. Тихий и прекрасный вид. Если приехать в августе, то вокруг будут цвести все возможные луговые цветы и травы с медовым ароматом.

7. Залезть на колокольню Спасо-Преображенского монастыря. Он находится в самом Белеве. Восстановлен, действует, и, если повезет, вам разрешат подняться на колокольню по старым высоким ступеням и винтовой узкой лестнице и позвонить в колокола. Монастырь стоит на берегу Оки, с хорошим обзором вокруг – осенью 1941-го его заняли немцы, просидели три месяца, гильзы от пулемета находят до сих пор. Лучше всего вид на монастырь открывается с другой стороны поля, по дороге в Свято-Введенский Макарьевский Жабынский монастырь. Это где-то полчаса езды от Белева. На небольшой горке напротив этого монастыря – источник. На территории – пруд, поле со свеклой и капустой и яблоневый сад. Вечером тихо и спокойно.