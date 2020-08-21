Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 12 августа по ряду адресов в Туле будет ограничена подача холодной воды.



С 12-00 до 16-00 в п. Ленинский — 1, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная, в связи с производством ремонтных работ АО «Технопарк».





С 09-30 до окончания работ на ул. Макаренко д.д. 13, 11а (д.сад), в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Макаренко д. 13.



По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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