Современный ледовый дворец открылся в Туле

Ледовый дворец, рассчитанный на три тысячи зрителей, открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

«Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея», — отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Чаша дворца рассчитана на 3 тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тысяч квадратных метров созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий.

Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Он также станет домашней ареной «Академии хоккея имени Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ 2020/2021 годов.

«Уникальный для Тульской области объект был построен по программе „Газпром – детям“ по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО „Газпром“ Алексеем Миллером», — сказал собеседник агентства.