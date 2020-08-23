Статистика летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в тульском регионе продолжает пополняться

За последние сутки стало известно еще о 2 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в Тульской области.
Напомним, всего в регионе от «ковида» скончались 309 человек.
Также еще 35 человек полностью вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших с начала пандемии в области составляет 7772 человек.
Напомним , за сутки зафиксировано 29 новых случаев заболевания. Всего в Тульской области коронавирусом заболели 9 029 человек.
Лечение от инфекции продолжают 941 человек.
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