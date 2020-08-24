Плановые работы ТГЭС: какие адреса останутся без света

24 августа в Туле специалисты ОА «Тульские городские электрические сети» проводят ряд плановых ремонтных работ.

В связи с этим по ряду адресов будет прекращена подача электричества.

Приводим полный список адресов:

ул. Тургеневская, 26-а, 35, 59, 37, 37-а, 39, 41, 38-а, 38-б, 38-в;

ул. Каминского, 12, 17, 19;

ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 17, 19, 21, 14-в;

ул. Октябрьская, 314, 296-а;

п. Горелки: ул. Большая, 1-б;

ул. Парниковая, 1;

ул. Макаренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Литейная, 20, 20-а;

ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39;

ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а;

п. Ново-Скуратово,1-а,

ул. Октябрьская, 1-10;

ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.