Плановые работы ТГЭС: какие адреса останутся без света

24 августа в Туле специалисты ОА «Тульские городские электрические сети» проводят ряд плановых ремонтных работ.
В связи с этим по ряду адресов будет прекращена подача электричества.
Приводим полный список адресов:
ул. Тургеневская, 26-а, 35, 59, 37, 37-а, 39, 41, 38-а, 38-б, 38-в;
ул. Каминского, 12, 17, 19;
ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 17, 19, 21, 14-в;
ул. Октябрьская, 314, 296-а;
п. Горелки: ул. Большая, 1-б;
ул. Парниковая, 1;
ул. Макаренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Литейная, 20, 20-а;
ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39;
ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а;
п. Ново-Скуратово,1-а,
ул. Октябрьская, 1-10;
ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.