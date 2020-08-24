В Тульской области почти 606 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России (ИЦК), в Тульской области на 100 тысяч населения приходится 605,7 выявленных случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 13,5 человек (в начале прошлой недели он находился на отметке 592,2 человек на 100 тысяч).

Этот показатель ниже среднего по ЦФО (612,4 человек на 100 тысяч). Средний показатель по России находится на уровне 654,8 человек на 100 тысяч населения.

Наибольший показатель выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения среди регионов ЦФО отмечен в Подмосковье — 899,9 выявленных случаев на 100 тыс.; наименьший — в Тверской области (405,8 выявленных на 100 тыс.).