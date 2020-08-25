Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) — в Москве, Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Москва, Московская область, Камчатский край, Смоленская область, Чеченская Республика — 0,2%", — говорится в сообщении.

Прирост 0,3% зарегистрирован в Магаданской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тамбовской области, Тульской области, Еврейской автономной области.