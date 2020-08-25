Жительница Богородицкого района ждет жилье уже два года: в ее доме рухнула крыша

После публикации материала о жительнице поселка Суходольский Богородицкого района Нине Козловой, которая два года ждет очереди на жилье, в редакцию с аналогичной проблемой обратилась еще одна жительница населенного пункта. И речь идет о доме на той же улице Школьной.

В декабре 2018 года суд обязал администрацию Богородицкого района вне очереди обеспечить Наталью Чулимову жильем по договору социального найма. В доме №15 частично рухнула крыша, обвалив потолок квартиры женщины. Согласно данным экспертизы, дом имеет степень повреждения V – полное разрушение с категорией текущего состояния «аварийный» и существующей опасностью обрушения.

Аварийным жилье было признано еще в 2013 году.

Главу администрации района неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Вадиму Игонину лично вручали требования по исполнительным производствам, однако жилье Чулимова так и не получила. Уже несколько лет она вынуждена снимать квартиру.

Обращалась женщина и в прокуратуру, но, поясняет, получила лишь «отписку». В документе от надзорного органа указано, что Чулимовой действительно должны выдать жилье вне очереди согласно решению суда, однако оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Жительницу поселка Суходольский просят подождать еще один год — дом вошел в программу переселения на 2021 год.

Отметим, что в доме, который уже 7 лет находится в статусе аварийного, продолжают жить люди.