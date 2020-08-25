В Туле закрыли детский сад после заражения двоих детей коронавирусом

МБДОУ «Центра развития ребенка — детский сад №4» в поселке Косая Гора временно закрыт из-за выявленных случаев коронавируса. Положительные анализы на инфекцию сдали двое детей. Оба находятся на лечении дома. Состояние здоровья малышей не вызывает у медиков опасений.

Откроется детский сад после получения результатов анализов сотрудников и воспитанников дошкольного учреждения.

Напомним, в регионе ежедневно фиксируется порядка 30 случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более 9000 человек. Порядка 1000 продолжают лечение.

В регионе по-прежнему действует «масочный режим».

О том, как будет организован учебный процесс в школах, можно прочитать ЗДЕСЬ.