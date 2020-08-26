Новый тренд допобразования: наставники из реального сектора экономики

Почему развитие естественно-научного и технического дополнительного образования сегодня необходимо во всем мире? Как помочь талантливым детям? Что необходимо предпринять, чтобы система дополнительного образования начала работать эффективно? Об этом специальному корреспонденту проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» рассказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

— Способов существует очень много. Все зависит от образовательной системы, которая окружает ребенка. Однако в первую очередь необходимо выявить у него интерес: нужно понять, к чему проявляется повышенная мотивация. Только после этого можно развивать его таланты.

На мой взгляд, важно создать полноценную и комплексную систему выявления и поддержки детской одаренности. В определенном виде она в нашей стране уже существует. В России есть специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов: физико-математические, химические и другие. Однако таких учебных заведений, к сожалению, немного, и многие одаренные ребята в силу различных обстоятельств остаются вне этого специализированного образовательного пространства.Поэтому должен быть и формат внешкольного развития ребенка — это система дополнительного образования. Именно на нее мы делаем ставку в своей работе, давая детям из российских регионов возможность вне зависимости от финансового положения и социального статуса их семей получать глубокие знания в сфере естественных и точных наук.

Конечно же, нужно, чтобы рядом с ребятами были талантливые наставники. В образовательных центрах Фонда Андрея Мельниченко, например, есть как школьные учителя, так и преподаватели вузов, научные работники, практики с производства.

Мы стремимся создавать условия для развития детей, увлеченных изучением естественных и точных наук, чтобы в перспективе они могли себя реализовать. Нереализованный ребенок в будущем — это нереализованный взрослый, а это страшное дело как для самого человека, так и для общества.

— Россия — огромная страна. В рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК», которая реализуется Фондом Андрея Мельниченко с октября 2016 года, мы открыли уже девять образовательных центров на Алтае, Ставрополье, в Кузбассе, Тульской области и начинаем строительство 10-го в Кингисеппе (Ленинградская область).Сейчас в наших центрах детского научного и инженерно-технического творчества обучаются около 3 тыс. школьников 5—11 классов. У них есть возможность углубленно изучать химию, физику, астрономию, математику, программирование, робототехнику, инженерно-техническое творчество и многое другое.

Зачастую одаренный ребенок в своем развитии настолько выходит за рамки школьной программы и близко подходит к реальной профессиональной деятельности, что ни школьный учитель, ни преподаватель вуза не могут в достаточной степени удовлетворить его интересы или помочь в выполнении проекта. Именно поэтому для такого комплексного развития мы привлекаем высококвалифицированных специалистов-практиков с производств и ученых.

— Во-первых, школа унифицирована. Она работает в рамках образовательных стандартов. Иногда, если есть замечательный учитель, он что-то даст «свыше». А в сфере дополнительного образования, где существует некоторая свобода, можно подстроиться под ребенка индивидуально и давать больше знаний по интересующим его предметам.

Во-вторых, дополнительное образование дает более широкие возможности для проектной деятельности. Когда ребенок не просто что-то изучает, а уже пытается исследовать окружающий мир с раннего возраста. Самое главное, чтобы проект был качественный, а не на уровне реферата.

Для проектной деятельности, как я уже сказал, мы привлекаем очень талантливых специалистов в своей сфере, которые могут передать детям конкретный практический опыт: как себя реализовать в жизни, как правильно подходить к тому или иному исследованию, как построить инженерный проект, чтобы он в последствии приносил пользу. В-третьих, мы живем в век цифровизации и искусственного интеллекта. Однако это иллюзия, что искусственный интеллект сможет заменить человека. Да, он может очень много взять на себя, но автоматы имеют особенность — могут ломаться. Конечно, можно сделать роботов, которые будут чинить роботов, но всегда найдутся случаи, когда без вмешательства человека не обойтись — какой бы высокий уровень автоматизации производства ни был. У нас, к сожалению, наблюдаю сейчас отставание в подготовке технических специалистов. Это напрямую связано с уровнем развития дополнительного образования.

— Знаю, что найдется много противников моих слов. Но с моей точки зрения, была допущена слишком большая «загуманитаризованность» системы образования: у нас неплохо поставлено гуманитарное образование, и оно превалирует, к сожалению.

Почему Советский Союз сделал рывок? Потому что была сильнейшая подготовка в школах по математике, физике, химии. Сегодня о каком изучении, например, химии можно говорить, если в старших классах отведено на ее изучение по одному часу в неделю?

Обязательно поймите меня правильно, я не за то, чтобы выкинуть из школы русский язык или литературу — ни в коем случае. Их надо обязательно преподавать, иначе мы получим очень узконаправленную личность, у которой не будет развиваться полушарие мозга, ответственное за эмоциональное восприятие, формирование чувств, идеалов. Наоборот, такое развитие необходимо, но нужно определить чувство меры во всем. Если взять современное дополнительное образование — танцы, пение, рисование, то такие занятия почти везде можно найти. А в технической сфере… Хорошо сейчас система кванториумов развивается — это прорыв для нашей страны. А так… станция юных техников, авиа/судомоделирование на уровне прошлого века. Но хорошо, что и это есть!

Система дополнительного образования должна быть разнообразная и многовидовая, чтобы ребенок мог себя реализовать. И, с моей точки зрения, необходимо увеличивать число учреждений дополнительного образования естественно-математической и инженерно-технической направленности.

Еще крайне важно, чтобы государственная система дополнительного образования должна быть бесплатной, я в этом глубоко убежден.