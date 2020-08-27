Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

Наименьший темп прироста коронавируса за сутки зафиксирован в Москве, Подмосковье и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область 0,3%», — говорится в сообщении.Прирост 0,4% в Тыве, Коми, Новгородской области, Северной Осетии, Рязанской области, Чувашии, Марий Эл, Владимирской области, Ленинградской области, Башкортостане и Севастополе.

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