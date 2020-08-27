Плановые работы ТГЭС: какие адреса останутся без света

27 августа сотрудниками АО «Тулгорэлектросети» запланированы ряд плановых ремонтных работ по нескольким адресам.

Так, с 9 до 17 часов несколько домов в Туле останутся без света.

Приводим полный список адресов:

ул. Р. Зорге, 26, 32, 26-а, 28, 28-а, 30, 28-б, 30-б,

ул. Кутузова, 34, 26, 154, 156, 158,

ул. Жуковского, 38-а,

ул. Доватора, 12, 14,

ул. Металлургов, 2-а,

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10,

ул. Железнодорожная, 1-10,

1-й пр-д, 1-8,

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12, 8, 17-а, 14.