Владимир Путин о COVID-19: Вирус никуда не делся. Прошу вас соблюдать ограничительные меры

Президент России Владимир Путин дал большое интервью тележурналисту Сергею Брилеву. Анонсировалось, что в ходе интервью глава государства выскажется об актуальных проблемах нашей страны и всего мира.

Начал Путин с обращения к россиянам, попросив их не забывать об опасности коронавируса:

«Вирус никуда не делся. Прошу вас соблюдать ограничительные меры, рекомендованные специалистами. Это необходимо, ведь чем дисциплиннированее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к привычной жизни. Сейчас вирус идет на спад и в какой-то момент ситуация стабилизируется полностью».

Также президент сообщил, что в сентябре будет готова вторая российская вакцина от коронавируса.