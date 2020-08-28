Велогонщицы Войнова и Тыщенко выиграли спринт на Гран-при Тулы

Велогонщицы Анастасия Войнова и Яна Тыщенко победили в командном спринте на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Тулы.

Войнова и Тыщенко (Москва, УОР №2) в финале показали результат 44,765 секунды, вторыми стали Екатерина Роговая и Дарья Шмелева (Москва, УОР №2) — 44,810, третьими — Наталья Антонова и Екатерина Гниденко (СШОР имени Коренькова/Тульская область) — 45,587.

Команда Marathon-Tula (Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко) показала результат 1 минута 00,052 секунды (Павел Ростов выступил в квалификации и первом раунде) и выиграла в этом виде программы.