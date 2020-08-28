Плановые отключения воды в Туле 24 августа: список адресов

24 августа в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так, с 9.00 до окончания работ будет прекращена подача воды в д. Семеновка по ул. Дачной, ул. Усадебной, 1-му и 2-му Усадебному проезду, Хомяковскому шоссе, д. 2, 3-а и в п/л «Орленок».

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водоводе III подъема Обидимского водозабора.

Также, 24 августа с 9.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Ленинский-1. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на ВНС Ленинский-1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.