В Тульской области скончались 317 человек с COVID-19

В Тульской области скончались 317 человек с COVID-19

За последние сутки стало известно еще о двух летальных случаях в Тульской области среди пациентов с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии скончались 317 человек с коронавирусом.

Напомним, за последние сутки выявлено 27 новых случаев. Всего в области «ковидом» заболели 9 167 человек.

Также за сутки выздоровели 47 человек. Всего от инфекции излечились 7956 человек. В настоящее время лечение продолжают 894 человека.

 

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