В Москве наградили участников и организаторов акции #МыВместе

Торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем президента России прошло в столице 27 августа.

Награды получили более 200 руководителей региональных штабов акции, региональных комитетов по делам молодежи, организаторов проекта и партнеров из числа социально активного бизнеса, представителей некоммерческих организаций и СМИ, сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра.

Самому юному волонтеру проекта – десятилетней Василине Воробьевой из Тульской области, которая во время пандемии рассказывала детям сказки по телефону, – вручили памятную награду.

«Работа в рамках акции #МыВместе для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше – она укрепила веру в человечность и добро. Это крайне важно для всех нас, ведь именно благодаря акции, работе волонтеров и вкладу всех неравнодушных людей Россия одержала морально-нравственную победу. Мы показали, что в сложной ситуации мы объединяемся, помогаем друг другу и тому, кто в этом нуждается», – заявил в ходе церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали помощь и медицинским работникам."В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас – тех, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности – объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться", – сказал он.

К гостям на мероприятии также обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который подчеркнул, что труды добровольцев невозможно переоценить, а также поделился опытом участия в акции: «Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами».

Перед торжественной церемонией также состоялась сессия «Общероссийская акция „Мы вместе“ – идея, объединившая страну», в ходе которой эксперты подвели итоги и обсудили дальнейшие перспективы развития проекта, стартовавшего весной этого года.По словам директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой, для всей сферы волонтерства и благотворительности пандемия стала настоящим стимулом к развитию и временем новых возможностей для оказания помощи.

«Очень важно, что акция объединила энергию неравнодушных людей, и главное эту энергию сохранить. Многое из того, что было создано в период акции, не менее востребовано и в мирное время – помощь людям нужна всегда», – сказала она.

В свою очередь председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев добавил, что проект не заканчивается, а становится постоянным: «Акция, ее прошлое и будущее – это большой шаг в направлении того, чтобы волонтерство и взаимопомощь стала нормой жизни!».

Организаторы проекта также сообщили, что акция #МыВместе продолжит действовать по нескольким направлениям: регулярная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам. Также участники проекта будут реагировать на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, координируя и распределяя гуманитарную, финансовую и волонтерскую помощь от бизнеса и граждан.Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В состав волонтерского корпуса проекта вошло более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людей и маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Добровольцы с медицинским образованием помогали в медицинских организациях (в том числе в красной зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, волонтеры-психологи оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а волонтеры-юристы проводили юридические консультации.