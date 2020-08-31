Одно из отделений больницы №10 в Туле закрыли на карантин: у пациента выявили коронавирус

Реабилитационное отделение городской больницы №10 Тулы закрыли на карантин из-за коронавирус. У одного из пациентов выявили коронавирус. Медперсонал и пациенты пройдут тесты на COVID-19. В медучреждении проведут дезинфекцию.

Отметим, что на прошлой неделе из-за коронавируса был закрыт детский сад в поселке Косая гора. Там инфекцию выявили у двоих детей. В настоящее время образовательное учреждение возобновило свою деятельность.

Напомним, регионе цифры по зараженным за сутки «застыли» в районе отметки в 30 заболевших. На прошлой неделе был зафиксирован минимальный показатель с начала лета – 26 случаев.

Больше всего заболевших за неделю выявлено в Туле (118), Новомосковске (18), Ефремовском (11) и Узловском (6) районах. Скончались от коронавируса уже 322 жителя региона.