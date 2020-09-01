Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве

Открытие историко-документальной выставки «Средневековая Тула», приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства.

Экспозиция включает более 200 экспонатов, среди которых подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей, музейные предметы, а также кинохроника. Часть выставки будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города Засечной черты на картах XVIII–XIX веков.

Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве

В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российская национальная библиотека, Государственный архив Тульской области.

Выставка будет открыта для посетителей с 25 сентября по 8 ноября 2020 года ежедневно кроме понедельника и вторника. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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