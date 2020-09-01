В Тульской области вылечились более 87% пациентов с COVID-19

В Тульской области порядка 87,4% пациентов, у которых был диагностирован «ковид», вылечились от коронавируса. Такие данные озвучили эксперты Информационного центра по коронавирусу.

Этот показатель выше среднего по ЦФО (84,3%). Средний показатель по России равен 82%.

Наибольшая доля вылечившихся от коронавируса в ЦФО зафиксирована — в Белгородской, Липецкой, и Ярославской областях (по 90%), наименьшая — в Костромской (71%).

Напомним, в Тульской области более 9% на данный момент лечатся в больницах или дома.

