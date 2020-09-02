Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

АО «Тулагорводоканал» 2 сентября в Туле по ряду адресов проведет плановое отключение холодной воды.

С 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по ул. 7-ой Полюсный пр-д д.д. 16, 16ст.1, ул.6-ой Полюсный пр-д д.д. 19, 21, ч/сектор: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 проезды Мясново,1, 2, 3, 4, 5, Полюсные проезды

Отключения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. 18 пр-д Мясново д. 30.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.