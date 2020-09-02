Тульская область получит дополнительные средства на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом

Тульская область получит более 122 миллионов рублей на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогают больным с коронавирусом. Распоряжение о предоставлении дополнительного финансирования регионам подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства России.

Денежные средства получат врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой, а также работники социальных учреждений, помогающие больным с коронавирусом.

Всего на поддержку медицинских работников в регионы дополнительно направят почти 22 миллиарда рублей.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Тульская область получит из резервного фонда правительства 161 миллион 664 тысячи на выплаты медикам и иным работникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным COVID-19.